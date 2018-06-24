В Ростове-на-Дону обнаружен птичий грипп

Опасный вирус зарегистрировали на птицефабрике в Белокалитвенском районе. Сообщается, что пришлось сжечь около 40 тысяч кур.

Эпицентр инфекции установлен. Это АО «Птицефабрика Белокалитвинская». Эксперты ветеринарной лаборатории и исследовательского центра ВНИИЗЖ Ростовской области обнаружили геном вируса гриппа А птиц подтипа Н5. Угрожаемым очагом определили всю территорию фабрики. Установлена угрожаемая зона в радиусе 5 км от центра и зона наблюдения в радиусе 10 км. В соответствующих зонах специалисты осматривают оставшихся птиц, делают вакцинацию от вируса.

Как сообщают представители компании, на всей территории фабрики в несколько раз усилили санитарные меры безопасности. Приведены в режим повышенной биозащиты рабочий персонал и транспортные средства.

Убытки, который понесла организация, буду восстанавливать посредством страхового возмещения. Уже к осени руководство хочет восстановить прежние объемы производства.

Ростовская область этим летом не первый регион, где был зафиксирован птичий грипп. Напомним, 22 июня вирус был обнаружен в Орловской области. В Ливнах был введен карантин, проводились профилактические меры и обеззараживание территорий. Сообщается, что были уничтожены все птицы частного подворья, где было зарегистрировано заболевание.