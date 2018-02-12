В Перми от судебного процесса освободили DJ Smash

Сегодня начался процесс заседания по делу об избиении артиста DJ Smash. По случаю этого события, в Пермь прилетел Тимати с загипсованной рукой. Также стало известно о первом решении суда.

Сегодня, 10 июля, в Перми начался судебный процесс по делу об избиении музыканта Андрея Ширмана, более известного под псевдонимом DJ Smash. Поддержать друга приехал и известный российский хип-хоп исполнитель Тимати, чьё настоящее имя Тимур Юнусов. В сети Интернет мгновенно появилось видео, на котором молодые люди заходят в здание Ленинского суда Перми. На нем было замечено, что рука Тимура Юнусова загипсована от кисти до локтя. Что конкретно произошло с рэпером пока остается неизвестным.

Напомним, что ночь на 10 февраля в ночном баре города Перми «Дом культуры» произошла драка, в ходе которой пострадал Андрей Ширман. Он получил серьезные травмы, в числе которых перелом челюсти и сотрясение мозга. Как утверждает сам музыкант, его избили два депутата Законодательного собрания Пермского края. Также Ширман утверждал о том, что его предлагали деньги за то, чтобы не давать придавать дело широкой огласке.

Как становится известно на данный момент, суд освободил музыканта DJ Smash от присутствия во время заседания. Как передает источник, Ширман озвучил свою версию произошедших событий и попросил больше не вызывать его на заседание, что вскоре было одобрено.