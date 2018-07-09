В Таиланде спасли всех детей и тренера из затопленной пещеры, операция завершена

Отмечается, что спасательная операция в Таиланде была завершена. Всех спасенных детей и тренера доставили в больницу.

Как стало известно СМИ, во вторник, 10 июля, в Таиланде была полностью прекращена спасательная операция по выводу детей из пещеры Тхам Луанг, которую затопило во время ливня. Отмечается, что буквально недавно спасателям удалось вывести из пещеры последнего ребенка и тренера детской футбольной команды.

Всех детей доставили в больницу, медики сообщают, что они чувствуют себя хорошо и уже даже начали нормально питаться. Врачи также рассказали о том, что у двоих спасенных юных футболистов были обнаружены некие признаки легочной инфекции.

Кроме того, всем подросткам и их тренеру сделали уколы от бешенства из-за того, что они могли каким-то образом контактировать с летучими мышами, которые проживают в пещере.