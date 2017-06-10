Под Воронежем пенсионер с кардиостимулятором ушел из дома в трусах и тапочках

Выходя из дома, 77-летний мужчина прихватил с собой мобильный телефон, однако на звонки родственников не отвечает. Отмечается, что он вышел из дома в поселке Рамонь в понедельник, 25 июня, поиски начались так как пенсионер нуждается в постоянном уходе.

Как стало известно, под Воронежем пенсионер с кардиостимулятором ранним утром ушел из дома и до настоящего момента не вернулся. Обеспокоенные родственники сразу же пошли в полицию и заявили о пропаже, так как мужчине требуется медицинская помощь и постоянный уход.

Примечательно, что уходя из дома пенсионер прихватил с собой мобильный телефон, однако на звонки не отвечает. Сообщается, что из одежды на нем только трусы и тапочки, его рост составляет примерно 180 сантиметров, лысый, с щетиной на лице. В полиции попросили сообщить, если внезапно кто-то встретит человека, подходящего под это описание. Волонтеры уже занимаются поисками пропавшего.