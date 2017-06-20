«Леголас-маразматик»: Московский пенсионер устроил охоту на соседа с луком и стрелами

65-летний Николай Чингачгукович соорудил большой лук, настрогал колчан стрел и открыл охоту на своих соседей.

В эфире одного из центральных российских телеканалов прошло ток-шок, героями которого стал Николай Чингачгукович и его бывшая жена Татьяна. Работники телеканала решили спросить у жителей родного городка пары, как они относятся к их разводу. Соседи и жители деревни Малые Вяземы в Московской области сказали в интервью, что пенсионер был очень грубым и неприятным человеком. Николай обиделся на односельчан и решил им отомстить.

Николай Чингачгукович соорудил большой лук, настрогал стрелы и вышел на охоту. Поначалу мужчина пытался устроить стрельбу через забор, пытаясь убить наповал, но это не принесло никакого результата. 16 июня пенсионер предпринял активные действия. Он обмотал наконечники тряпками с горючим веществом, поджёг и запустил в дома соседей. Начался пожар, но его удалось потушить, но полиция уже начала разбираться со стрелком. Однако, в участок его не отправили, а местные жители опасаются, как бы этот «Леголас-маразматик» не соорудил катапульту.