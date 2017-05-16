Эксперты устранили массовый сбой в "Домодедово" и объяснили причину

23 июня в московском аэропорту произошло настоящее столпотворение из-за огромной задержки регистрации. Представители авиакомпании S7 прокомментировали ситуации.

По словам представителей предприятия, в мире произошел массовый сбой автоматизированной глобальной системы регистрации пассажиров SITA. Неполадки коснулись и "Домодедово". По этой причине рейсы задерживаются, а пассажиры вынуждены ожидать.

В S7 объяснили, что эксперты уже устранили сбой. Однако режим работы аэропорта существенно нарушен. Сотрудники прилагают массу усилий, чтобы максимально снизить сроки задержки рейсов и ускорить регистрацию пассажиров. Кроме того, "Домодедово" дал попользоваться своей отлаженной системой другим аэропортам, пока там не устранят неполадки. Информацию подтвердили в пресс-служба российского аэровокзала. В скором времени "Домодедово" должно вернуться к нормальному режиму работы.