В Тюмени пьяная клиентка жестоко избила кассира из-за мороженной курицы

Пострадавшую госпитализировали в больницу с сотрясением мозга. Видеозапись инцидента появилась в одном из сообществ соцсети "ВКонтакте".

Автор ролика утверждает, что пьяная клиентка учинила расправу с сотрудницей супермаркета "Пятерочка" на улице Федюнинского в Тюмени. Женщине не понравилось качество хранения курицы: искала охлажденную, а получила мороженную. В связи с этим она прошла за конвейерную ленту и жестоко избила кассира.

Когда охранники и работники заведения оттащили злоумышленницу от коллеги, последняя уже потеряла сознание. На записи видно, что женщина свалилась без чувств на своем рабочем месте. Так она и дождалась бригаду "скорой помощи". Очевидцы уже пожаловались в полицию и написали соответствующее заявление.