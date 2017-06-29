В Омске машина провалилась в «адский котел» с кипятком

Водитель иномарки, которая провалилась под землю и оказалась в кипящей воде, в инциденте не пострадал. Мужчина ждал спасателей больше 30 минут, за это время, считают эксперты, его автомобиль полностью пришел в негодность из-за «купания» в кипятке.

Как сообщается, на одной из центральных улиц Омска машина угодила в яму с кипятком. Пользователи Сети уже прокомментировали сложившуюся ситуацию и назвали подземелье с кипящей водой «адским котлом». Нашлись и те, кто пошутил о том, что машина открыла «портал в Ад».

Как бы не изощрялись пользователи в попытках пошутить о случившемся, водитель автомобиля едва ли был рад инциденту. Его дорогостоящая иномарка оказалась в кипятке, а сам он чуть было не пострадал. Мужчина, по данным СМИ, припарковал свой автомобиль и отошел на несколько минут.

Вернувшись, он обнаружил, что его машина находится в яме и в буквальном смысле кипит. По словам экспертов, которые нашлись в обсуждении случившегося в соцсетях, после погружения в кипяток и длительного пребывания в нем – от машины останется «только слово», ведь вся электроника и детали будут неисправны.