В Японии произошло извержение вулкана из фильма о Джеймсе Бонде

Вулкан Симмоэ, который был логовом злодея в фильме о Джеймсе Бонде, сегодня начал извергаться.

Находящийся на острове Кюсю вулкан вновь проснулся, выбросив в воздух столбы пепла. Симмоэ очень неустойчив, обычно засыпает раз в несколько лет. В этот раз выброс дыма составил около трёх тысяч метров в высоту. Помимо этого, вулкан выбрасывал камни приблизительно на километр от жерла. Специалисты не исключают возможность ещё одного извержения в ближайшее время.

Именно этот вулкан можно увидеть на экране при просмотре фильма «Живёшь только дважды» 1967 года об агенте 007. Он использовался как база злодея Блофельда.

Частая вулканическая активность вообще не редкость островного государства. Это уже второе извержение вулкана в Японии за лето. Первое произошло в прошлую субботу. Вулкан Сакурадзима выбросил столб дыма высотой до 5 км. Были также зафиксированы выбросы камней почти на тысячу метров от кратера.