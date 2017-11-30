Умер однорукий лётчик Иван Леонов

В Туле скончался Иван Леонов – лётчик, ставший легендой как единственный боевой лётчик в мире, который воевал с одной рукой.

Иван Леонов участвовал в Великой Отечественной войне, был почётным гражданином Тулы. За время войны лётчик совершил около 60 вылетов. А 1943 году он получил тяжёлое ранение, вследствие которого врачам пришлось проводить ампутацию левой руки. Примечательно, что после этого Иван Леонов самостоятельно собрал себе протез, чтобы продолжить летать и участвовать в боевых действиях. Из-за своей уникальной особенности лётчик даже попал в книгу рекордов Гиннеса.

На войне он участвовал в перевозке грузов и разведке. В 1995 году Леонов получил звание Герой Российской Федерации, с которым ему также вручили медаль «Золотая звезда».

Губернатор Тульской области выразил свои соболезнования семье Леонова, обратив внимание на силу духа и твёрдость характера, которые были присущи Герою России. При жизни лётчик был награждён большим количеством. Умер легендарный лётчик в возрасте 95 лет.