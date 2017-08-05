Восемь человек погибли при ДТП с рухнувшим в пропасть автобусом в Гватемале

Водитель вез 55 студентов на соревнования в муниципалитет Сан-Маркос и не справился с управлением. В итоге транспортное средство сорвалось с высоты в 70 метров.

Зарубежное агентство новостей Prensa Libre сообщает об очередной трагедии, которая произошла в Гватемале. Согласно данным, которые он передает, произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого автобус рухнул в 70-метровую пропасть. Так, на момент аварии в нем находилось 55 студентов. Водитель не смог справиться с управлением. В полиции не исключают, что в автобусе могли отказать тормоза.

Сразу после ДТП на место приехала бригада спасателей. По ее данным, погибли восемь человек, еще 35 пострадали, получив тяжелые травмы. Их доставили в ближайшую больницу. Не исключено, что количество жертв аварии в Гватемале может расти. К слову, в сети появилось видео с места событий.