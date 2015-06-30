Профессиональный боксер избил инженера камнем в Ростовской области

Полицейские наблюдали за дебоширами и лишь уговорами заставили отправиться в участок, где задержанные предстали пострадавшими. Об этом региональным СМИ рассказали очевидцы.

Авиационный инженер приехал из Москвы в город Миллерово по рабочей командировке. Он должен был участвовать в разработке военного проекта. Мужчина поселился в гостиницу "Дом туриста" и попытался отдохнуть с дороги.

19 июня около 5 часов утра пострадавший курил на пороге перед отправкой в военный гарнизон на УАЗе. Один из посетителей гостиницы попросил нетрезвых горожан вести себя потише, за что нарвался на конфликт. Инженер вместе с товарищем ввязались в массовую потасовку. В итоге гостя уложили на асфальт. Пока помощник удерживал москвича, спортсмен приложил инженера камнем, а затем избил кулаками.

Тяжело травмированный постоялец добрался до хола гостиницы и попросил вызвать полицию. Участковый остановить разборки не смог, а потому вызвал подкрепление из ППС. Тем временем дебоширы разбили стеклянную дверь и попытались найти обидчика внутри. Полицейские усадили предполагаемых преступников в автомобиль и увезли в участок. Однако реального наказания не последовало.

Источники отмечают, что камнем орудовал известный в городе профессиональный боксер Даниил Грицай. Его товарищи навестили госпитализированного инженера в больнице и призвали не провоцировать уголовное дело. Однако в сети уже появились видео с камеры наблюдения у гостиницы, а также интервью самого пациента.