В Туве нашли мумию I века до нашей эры

В четверг, 21 июня, в Туве найдена мумия, которой, по данным петербургских ученых, больше двух тысяч лет. Археологическая находка была обнаружена во время проведения работ на могильнике Терезин.

Мумия лежала внутри каменного ящика, найденого в зоне затопления Саяно—Шушенской ГЭС. По прогнозам археологов, мумией был житель I века до нашей эры. Вместе с телом, в ящике обнаружены бытовые предметы и снаряжение, которые, видимо, положили соплеменники умершего во время захоронения.

Ученые Института истории материальной культуры предполагают, что мумия могла сохранить мягкие ткани, кожу и некоторые детали одежды. В связи с этим, находка передана исследователям для дальнейшего проведения экспертиз.