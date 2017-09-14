В Испании задержали шестеро атлетов, принимающих допинг

В Испании задержано шестеро профессиональных атлетов, принимающих допинг перед соревнованиям. Национальная полиция страны провела операцию по задержанию в трех городах Мадриде, Валенсии и Сарагосе.





В истории Испании были случаи лишения велоспортсменов медалей за призовые места в Летних олимпийских играх 1972 года, 1996 года. Также трое испанских лыжных гонщиков не получили своё золото на Зимних олимпийских играх 2002 года из-за приёма допинга.

Ситуация повторилась и в 2018 году, но уже с атлетами. По данным агентства EFE один из спортсменов является чемпионом пиренейского королевства. Но, в связи с проведением следственных экспериментов, имена задержанных не разглашаются.