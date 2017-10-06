Число жертв крупного ДТП в Москве на Кутузовском возросло до четырех, стали известны причины

Накануне в ближайшей больнице погибла 58-летняя женщина, которая пострадала первой, будучи пешеходом, в который врезался Mercedes. Ранее в городских службах передавали новость о трех погибших.

Число жертв ДТП в Москве на Кутузовском проспекте возросло до четырех, также стали известны причины произошедшего. Как оказалось, 22-летний водитель иномарки Mercedes, который сгорел заживо вместе со своим 21-летним пассажиром и другом, превысил скорость. На момент столкновения она составляла около 200 километров в час.

Вначале управляющий транспортным средством сбил женщину, после вылетел на встречную полосу и влетел в микроавтобус Fiat. В тяжелом состоянии водителя Fiat, который в момент аварии патрулировал город, доставили в больницу, а недавно врачи сообщили о его смерти.

Таким образом, в ДТП, участниками которого стали пять автомобилей, погибли четыре человека. Также в СМИ отмечают, что никто из иностранных туристов и болельщиков в результате инцидента не пострадал.