В Лос-Анджелесе фанаты почтили шествием память убитого XXXTentacion

Сотни жителей Лос-Анджелеса парализовали часть города, почтив память своего любимого исполнителя XXXTentacion.

Сообщается, что вчера вечером около пятисот поклонников рэпера шествовали по Мелроуз-Авеню, создавая массовый источник света телефонами с фонариками или горящими свечами. По словам участников шествия, каждый выглядел счастливым, подпевая песням кумира и найдя своих единомышленников.

Однако в один момент шествие переросло в беспорядки, после чего для успокоения хулиганов были вызваны представители полиции. Некоторые поклонники были возмущены поведением стражей правопорядка, так как, по словам присутствующих, незаконных действий не совершалось – люди всего лишь таким образом прощались с любимым артистом, который многое значил для их жизни. Данные об арестованных после мероприятия не разглашаются.

Напомним, рэп-исполнитель Джасей Онфрой, более известный под псевдонимом XXXTentacion, получил пулевое ранение и вскоре скончался в одной из клиник Майами.