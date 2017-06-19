Житель Москвы пытался увеличить член и попал в больницу

В Москве молодой человек хотел увеличить себе член. Сделать это он решил самостоятельно.

Дело в том, что парень увидел видео в интернете с рассказом о том, как увеличить половой орган в домашних условиях. В ролике заявили, что нужно разрезать кожу на пенисе, вставить туда стеклянные шарики и обколоть "достоинство" вазелином. Молодой человек решил испробовать этот метод на себе. В итоге он все же провел себе "операцию".

Утром парень проснулся от того, что чувствовал сильную боль в области паха. Однако обратиться к врачам он не думал. Он решил позвонить своей девушке и предложить, чтобы они вместе "попробовали" новый размер его члена. Однако бурного интима не вышло: в машине, где планировался половой акт, шарики, который он ввел в пенис, прорвались через кожу и началось кровотечение. К счастью, девушка оказалась медицинской сестрой и она смогла изъять из пениса своего парня инородные предметы и сделать перевязку.

Вот только обратился к помощи специалистов молодой человек только тогда, когда его сосед заметил "море крови" и сам вызвал "скорую помощь". Сообщается, что приехали и полицейские, и врачи. Сейчас молодому человеку уже сделали операцию. Однако, что случилось с его пенисом еще неизвестно.