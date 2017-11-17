СМИ: Убитого в США XXXTentaction нашли живым в Омске

В Омске решили "хайпануть" на смерти 20-летнего американского рэпера XXXTentaction и разместили новость о том, что исполнителя нашли живым. В фейковой новости сообщается, что все это время он находился в омской больнице.

Как известно, 18 июня в Майами застрелили 20-летнего рэпера XXXTentaction, который уже через час после нападения скончался в больнице. Во всем мире скорбят по потере молодого исполнителя, а многие даже пытаются "хайпануть" на его смерти. Так, "СуперОмск" опубликовал сообщение о том, что американский рэпер выжил и в настоящий момент проживает в Омске.

Его заметили в одной из омских больниц, XXXTentaction якобы рассказал поклонникам, что прекрасно себя чувствует и даже успел записать новую песню, пока находился на лечении. Также медики якобы предоставили информацию о здоровье рэпера, отметив, что его состояние стабильно, не считая легкого уровня цинги, которую вызвало длительное голодание.

Скриншот с сообщением о том, что XXXTentaction нашли живым, прилагается из "Яндекс.Новости", однако на самом ресурсе эту новость найти не удалось. Кроме того, "СуперОмск" ссылается на "авторитетные" источники, однако кто предоставил такую информацию не сообщает.

Тем временем в США продолжают расследовать убийство XXXTentaction, шериф готов заплатить вознаграждение тому, кто предоставит информацию об убийцах молодого рэпера.