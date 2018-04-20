«Покойся с миром»: Канье Уэст почтил память убитого рэпера XXXTentacion

19 июня во Флориде произошло покушение на убийство 20-летнего рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, выступавшего под псевдонимом XXXTentacion. Исполнитель впал в кому, а затем скончался, его память почтили известные рэперы Канье Уэст, Oxxxymiron и Pharaon.

Канье Уэст описал свои эмоции от гибели исполнителя в своем Twitter. Там он написал, что не говорил рэперу о том, как сильно он его вдохновлял. Теперь же, когда XXXTentacion мертв, Уэст благодарит погибшего исполнителя за то, что тот «был». «Покойся миром», - написал в своем Twitter-аккаунте Канье Уэст.

Соболезнования высказали и российские рэп-исполнители. Oxxxymiron признался, что ему «нечего сказать». Рэпер, по-видимому, настолько потрясен гибелью XXXTentacion, что не находит слов для комментирования случившегося.

Рэпер Pharaon пожелал усопшему исполнителю «покоиться с миром». Пользователи активно комментируют новость о гибели XXXTentacion и пишут, что смерть 20-летнего рэпера стала для них большим потрясением.

Как сообщают СМИ, рэпер XXXTentacion получил огнестрельное ранение, когда выходил из своего мотосалона. Неизвестный совершил в сторону реп-исполнителя несколько выстрелов, после чего украл его сумку Louis Vuitton и поспешил скрыться. Как считают полицейские округа Броуард Флориды, нападающих было двое, они уехали с места происшествия на темно-сером внедорожнике. Уже в больнице рэпер скончался, от тяжелого ранения он впал в кому, но в себя так и не пришел.