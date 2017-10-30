В Нижегородской области мужчина избил битой проститутку за некачественный секс

Помимо избиения, мужчина забрал у девушки цепочку с кулоном. В полиции придерживаются мнения, что парень изначально не планировал платить проститутке и дело заключается вовсе не в оказанной услуге.

Как стало известно, житель Нижегородской области попал на сайт досуга и там заметил девушку, которая за 2500 тысячи рублей обещала устроить незабываемую ночь для "уставшего путника". Мужчина договорился о встрече с проституткой и назначил место свидания. После того, как интимная связь состоялась, нижегородец выразил свое недовольство и решил наказать обманувшую его проститутку.

Для того, чтобы проучить 24-летнюю девушку, мужчина взял биту и ею избил девушку, после этого забрал цепочку с кулоном и скрылся. Пострадавшая обратилась в полицию, а правоохранители возбудили уголовное дело.

По факту произошедшего ведется расследование. Пока существует версия, что мужчина с самого начала не собирался платить проститутке, потому некачественный секс не имеет к этой истории никакого отношения.