В Мариуполе подполковнику сломали челюсть из-за недовольства русским меню

Как сообщила глава Одесской облгорадминистрации Соломия Бобровская, подполковник просто попросил подать ему меню на украинском языке, за что и получил. Инцидент случился в кафе-баре RedCups RDCP Lounge.

Как стало известно, украинский подполковник вместе с компанией пограничников пришел в развлекательном заведении RedCups RDCP Lounge в Мариуполе и после того, как ему принесли меню, потребовал уважения от персонала и меню на украинском языке. Дело в том, что подполковнику дали меню на языке РФ, однако ему это не понравилось и он выразил недовольство.

Как рассказал сам мужчина, после этого на него набросились сотрудники охраны, повалили на пол и стали избивать. В результате произошедшего у подполковника оказалась сломана челюсть.

Стоит отметить, что очевидцы произошедшего представили совсем другую версию инцидента. По их словам, подполковник вместе с друзьями пришел в кафе уже в состоянии алкогольного опьянения и сразу потребовал меню на мове. Когда получил ответ, что такого меню нет, закатил скандал. Охране пришлось вывести его на улицу, а там уже завязалась драка.