В МЧС опровергли сообщения о столкновении двух катеров в Калужской области

Ранее СМИ распространили информацию о том, что в Калужской области столкнулись два катера на Брынском водохранилище. Отмечалось, что на борту катеров находились 25 человек, включая и 5 детей, однако позднее эти сообщения опровергли.

Как стало известно, в понедельник, 18 июня, сотрудники МЧС по Калужской области проводили учения в связи с недавней трагедией в Волгограде на Волге, где во время столкновения катамарана и баржи погибли 11 человек. Импровизированная тренировка заключалась в том, что якобы в 9:40 спасателям поступило сообщение о столкновении двух катеров на Брынском водохранилище в Думиничском районе. На борту, по легенде, находились 25 человек, в том числе и 5 детей, а расстояние до берега составляло 200 метров.

СМИ быстро подхватили эти данные и сообщили об очередной трагедии, однако, как выяснилось, катера даже не выходили на воду. Практические действия в таких ситуациях не отрабатывались, спасатели просто учились составлять документы в соответствии с табелем срочных донесений.