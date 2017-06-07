В Санкт-Петербурге водитель «Яндекс.Такси» уснул за рулём и устроил ДТП

Очевидцы сообщают, что в момент аварии в машине «Яндекс.Такси» находились пассажиры. Машину вынесло на газон.

Невольные свидетели очередного грубого нарушения водителем «Яндекс.Такси» правил перевозки пассажиров и ПДД рассказали, что KIA – машина «Яндекс.Такси» - двигался по Витебскому проспекту Санкт-Петербурга. Таксист двигался в левом ряду, когда внезапно уснул.

Неуправляемое такси въехало в грузовик ISUZU синего цвета, зацепив ещё один автомобиль. Машину «Яндекс.Такси» занесло, после чего вынесло на газон. Фотографии с места события, предоставленные очевидцами, не показывают серьёзных повреждений автомобилей, однако о самочувствии пассажиров и водителей не сообщается. В Сети сообщают, что виной ДТП послужили низкие зарплаты таксистов и наплевательское отношение самой компании.