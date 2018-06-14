Путин пришел в Храм Христа Спасителя для прощания с Говорухиным

16 июня в Преображенской церкви президент почтил память покойного режиссера и депутата. Он также лично выразил соболезнования вдове Галине.

В московском Храме Христа Спасителя с 9 до 13 часов продлится церемония прощания с умершим два дня назад Станиславом Говорухиным. Кроме Владимира Путина, провести знаменитость в последний путь пришли его многочисленные товарищи. Среди них: замглавы администрации Крмля Сергей Кириенко, руководитель Минкульта Владимир Мединский, музыканты Игорь Крутой и Александр Розенбаум, режиссер Карен Шахназаров.

Пришедшие оставили множества памятных венков у гроба усопшего. Вскоре Станислава Говорухина похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы.

Накануне друг депутата Никас Сафронов рассказал СМИ о тяжелой и продолжительной болезни покойного. По словам художника, в израильской больнице у Станислава Говорухина начались осложнения после операции по удалению легкого. Остаток жизни больной провел со специальным дыхательным аппаратом. Никас Сафронов отметил, что его товарищ очень хорошо держался и никому не демонстрировал своих страданий. Поэтому известие о смерти стало нежданным ударом для близких.