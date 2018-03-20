Жертва изнасилования таксистом в Ленобласти предложила ему посмотреть порно и спаслась

Таксист познакомился с 42-летней подвыпившей женщиной у входа в бар в поселке Просвещение. Он подвез ее до Финского залива, а после предложил на руках донести до пляжа.

Сотрудники Главного управления МВД по Ленинградской области сообщают о случае, в ходе которого под Санкт-Петербургом жертва изнасилования предложила обидчику посмотреть порно и так спаслась. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент произошел вчера ближе к вечеру. Женщина еще с прошлого дня мучилась от похмелья и, как только предоставилась возможность, поехала в бар. Там она выпила спиртного и собралась уходить.

После она заметила, что за ней следует незнакомый мужчина на автомобиле с пометкой "Яндекс. Такси". Он попытался завязать с ней разговор и подвезти. Женщина согласилась, а он повез ее на Финский залив, который также находится в Ленобласти. Когда они приехали, вся его галантность пропала. Он набросился на нее, а она пыталась отбиваться и даже ударила его по голове камнем. Тем не менее, ему все же удалось связать ее и затащить в кусты. Там он изнасиловал ее.

Женщина же пошла на хитрость и предложила ему поехать к ней домой, чтобы вместе посмотреть порно-фильм. Когда он согласился, она выбежала на дорогу, поймала другое такси и уехала. Позже она написала заявление в полицию, однако через время забрала его.