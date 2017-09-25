Над Аляской столкнулись два самолета: есть погибшие

Один из самолетов все-таки выполнил экстренную посадку в городе Анкоридж, пилот чувствует себя хорошо. Пилот второго самолета скончался, обломки потерпевшего крушения судна нашли в реке.

Как сообщило издание Anchorage Daily News, в небе над Аляской случилось столкновение двух самолетов. Пилот одного из суден смог справиться с управлением, ему удалось совершить экстренную посадку. Из-за столкновения у самолета было повреждено шасси, однако при посадке воздушного суда никто не пострадал. Пилот жив и сообщил о хорошем самочувствии.

Однако, инцидент завершился не так хорошо для другого самолета. Столкновение суден закончилось гибелью пилота одного из самолетов. Обломки воздушного судна после крушения нашли в реке. В Совете по безопасности на транспорте рассказали, что они «почти уверенны» в том, что на момент крушения во втором самолете находился только пилот. Детали инцидента, в котором, как оказалось, есть погибшие, пока что не уточняются.