Пенсионерка в Москве поговорила с предметами и пожаловалась на изнасилование

В Москве в правоохранительные органы поступила жалоба на изнасилование.

Заявление написала 90-летняя женщина. По ее словам, над ней надругались в лифте жилого дома. Сотрудники полиции опросили соседку пострадавшей. Та призналась, что видела пожилую женщину в тот же день на лестничной клетке, когда она сначала говорила с собой, а потом беседовала с неодушевленными предметами. Правоохранительные органы проверяют достоверность слов пенсионерки и расследуют тот факт, что она может быть не в себе.

Напомним, что недавно в Невинномысске девушка из-за ревности пожаловалась на изнасилование. Она пришла в полицию и предъявила в виде доказательств раны, которые нанесла себе сама, и свои испорченные вещи. Тогда правоохранительные органы провели расследование и выяснили, что девушка дала ложные показания. На допросе она призналась полицейским, что просто ревновала мужчину и решила отомстить ему, обвинив его в изнасиловании. Суд вынес ей приговор: шесть месяцев условно за ложные показания.