Подросток пытался устроить крушение электрички во Владимире

Юноша 13-15 лет бросил автомобильную покрышку на железнодорожные пути рядом с переходом на озеро Гусинка. Так 13 июня уведомила Василина Попова, представитель городского линейного отдела МВД на транспорте.

По словам источника, машинист электрички заметил на рельсах посторонний предмет и экстренно затормозил. Однако состав не успел полностью остановиться и частично наехал на преграду. Из-за этого разъединились питательные рукава между вторым и третьим вагонами.

Электропоезд на 10 минут задержался, чтобы экипаж исправил проблему. Однако своими действиями подросток мог устроить настоящее крушение с человеческими жертвами. Личность и мотивы несовершеннолетнего злоумышленника пока неизвестны. По словам очевидцев, он убежал к Владимиру. Правоохранители просят сообщать им любую информацию о предполагаемом диверсанте.