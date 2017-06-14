В Омске школьница воткнула в себя нож, чтобы избавиться от ребенка

Сообщают, что 7 июня в омскую больницу доставили школьницу, у которой была колото-резаная рана.

Врачи также установили беременность пострадавшей. Примерный срок - 24-26 недель. Врачам удалось спасти и пострадавшую 17-летнюю девушку, и ее дочь. Тогда, когда школьница пришла в чувства, то она стала рассказывать о том, что на нож упала совершенно случайно. Правда, сотрудники больницы заявили, что по ранам видно, что девушка сама ударила себя ножом для того, чтобы избавиться от нежеланного ребенка. К слову, об отце малыша девушка не рассказала ничего.

Напомним, что недавно в Мысках погиб ребенок. Мальчик 11 лет решил подняться на мост железнодорожной станции, где он ухватился за высоковольтный провод. Мальчика сильно ударило током, отчего он упал сначала на рельсы, а затем в реку. Свидетелем был его товарищ, который сообщил об инциденте правоохранительным органам. Теперь водолазы осматривают реку в поисках тела мальчика, а следственная группа продолжает выяснять детали произошедшего.