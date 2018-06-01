Выживший в ЧП с катамараном на Волге рассказал о трагедии

Трагедию на Волге уже успели прокомментировать многие эксперты, а также поделиться своим мнением, почему произошло ЧП, в котором погибли 11 человек. К комментариям присоединился и один из выживших, он рассказал о нескольких минутах до и после трагедии.

Ранее о произошедшем рассказал капитан баржи, которая столкнулась с катамараном. Он назвал причину, по которой экипаж баржи ранее не заметил плавсредство и не смог предотвратить столкновение. Журналистам удалось пообщаться с одним из выживших, который отказался называть свое имя.

Он рассказал, что в момент столкновения находился в каюте около окна, когда внезапно услышал странный треск и громкие крики. Сразу же после этого каюта начала наполняться водой, а спастись мужчине удалось через окно, но водоворот не намеревался его отпускать. Он отметил, что около четырех раз безуспешно пытался выплыть, и только на пятый раз получилось переплыть на другую сторону баржи.

Мечущийся экипаж заметил его после того, как он начал звать на помощь, и сразу же сбросил ему два круга. Один из них мужчине удалось поймать и люди с баржи вытащили его из воды. Выживший рассказал о том, что сам момент столкновения он не видел, а также отметил, что по какой-то причине никто из присутствующих на катамаране не заметил баржу.

Мужчина также рассказал о том, что все в момент трагедии находились в каюте, пытались выбивать люк и окна, однако катамаран всего за одну минуту пошел на дно. Выживший отметил, что по Волге они передвигались на небольшой скорости, так как у них оставалось мало бензина.