В Волгограде состоятся похороны погибших на катамаране

13 июня в Волгограде похоронят сотрудников правоохранительных органов и их родных, которые погибли в трагедии на Волге.

Известно, что прощание состоится в городском здании для панихид. Сообщается, что на затонувшем катамаране погиб 43-летний командир (его день рождение праздновали на речной прогулке) и его жена с дочерью. Также среди погибших числится его коллега вместе с супругой.

Напомним, что в трагедии на Волге, которая случилась 11 июня, обвиняют Дмитрия Хахалева. Он был управляющим катамараном и его владельцем. Также известно, что он - бывший чиновник, ранее судимый за изнасилование. В его крови на вскрытии обнаружили, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Также следствие заявляет, что к делу могут отнести 47-летнего владельца пристани. Мужчину накануне задержали правоохранительные органы. Дело в том, что по закону он не имел права выпускать катамаран на Волгу такое позднее время. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения водного транспорта".