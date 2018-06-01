Капитан баржи раскрыл подробности трагедии на Волге в Волгограде

По его словам, с баржи катамаран был практически незаметен, так как в темноте сливался с берегом. Радиолокаторы уловили его только тогда, когда судно показалось из-за объекта, однако на тот момент было уже поздно.

Капитан грузовой баржи, которая столкнулась с прогулочным катамараном на Волге в Волгограде, рассказал обо всех деталях трагедии. По его словам, радиолокатор не смог сразу уловить катамаран с людьми, так как рядом находился остров и судно практически сливалось с ним в темноте. Когда же локатор уловил плавсредство, какие-либо действия принимать было слишком поздно.

Несмотря на это, курс баржи сменили и прожектором осветили катамаран, однако он все же продолжал двигаться в одном направлении. Люди на катамаране заметили баржу только тогда, когда их осветили, но особых действий капитан судна не предпринимал. В результате, произошло столкновение и члены экипажа баржи моментально бросились на помощь пострадавшим.

Капитан баржи отметил, что когда они спасали выживших, от них исходил сильный запах алкоголя, они даже не пытались себе помочь и просто лежали, в ожидании чуда. Доплыть до берега самостоятельно смог только один мужчина, который был трезвее остальных.