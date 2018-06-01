СК назвал виновного в трагедии на Волге с катамараном и баржей

Главным виновным в произошедшем считается погибший капитан катамарана, который управлял судном в состоянии алкогольного опьянения. В Следственном комитете также подтвердили информацию о том, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно СМИ, буквально недавно СК решил назвать виновника трагедии на Волге, где в столкновении прогулочного катамарана и грузовой баржи погибли 11 человек, еще пятеро получили различные травмы. После того, как была проведена судмедэкспертиза, и в крови владельца катамарана, а по совместительству и капитана, было обнаружено 2,17 промилле, его признали виновным в трагедии.

Отмечается, что экс-чиновник Волгоградской гордумы игнорировал световые и звуковые сигналы баржи, из-за чего не смог вовремя среагировать и отвести катамаран от столкновения. Кроме того, дело происходило ночью, а на прогулочном судне отсутствовали сигнальные огни, потому баржа и не смогла заметить его ранее.

Расследование по факту произошедшего продолжается.

Стоит отметить, что в связи с произошедшей трагедией, в Волгограде были отменены все мероприятия, посвященные празднованию Дня России.