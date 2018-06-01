СМИ: Капитан затонувшего в Волгограде катамарана был пьян

Во время судмедэкспертизы у него в организме нашли 2,17 промиле алкоголя, что уже может говорить о его состоянии алкогольного опьянения. Данные об этом предоставили журналистам сотрудники бюро судебно-медицинской экспертизы.

Как ранее сообщалось в СМИ, в настоящий момент проводится судмедэкспертиза тел погибших во время трагедии на Волге, где прогулочный катамаран столкнулся с грузовой баржей. Сейчас уже удалось произвести исследование восьми тел погибших, а также одно судебное химисследование.

Так, специалистам удалось установить, что капитан катамарана находился в состоянии алкогольного опьянения, потому, возможно, и допустил столкновение с баржей. В его крови обнаружили не менее 2,17 промиле алкоголя, что говорит о том, что владелец катамарана был изрядно пьян.

По факту произошедшего ведется расследование, правоохранителям уже удалось установить, что у катамарана не было разрешения на перевозку людей.