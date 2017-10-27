В Ростове дорожный знак «напал» на прохожего и рассек ему бровь

Инцидент случился на Ворошиловской, местный житель шел по тротуару и не заметил «преграду». В «схватке» дорожного знака против мужчины победил железный знак.

Как сообщается, 9 июня местный житель гулял по городу. На Ворошиловской улице мужчина столкнулся с дорожным знаком, который был установлен слишком низко. В итоге, у жителя Ростова была рассечена бровь и травмирована голова, его забрали врачи скорой помощи.

Пользователи Сети активно делятся своими впечатлениями о происшествии, отмечая, что знак «напал» на прохожего, воспользовавшись его невнимательностью. Из-за столкновения со знаком мужчина получил серьезные травмы, а пользователи уверенны, что за такую ошибку должны отвечать дорожные или коммунальные службы.

Как утверждаю местные жители, на этот знак часто наталкиваются люди. Объект назвали нелепым и неуместным.