В Шереметьево без света остался международный терминал

Инцидент случился в ночь с 9 на 10 июня, света не было порядка 30 минут, случившееся удалось заснять на видео. На графике движения рейсов отключение электроэнергии не сказалось, из терминала F, где внезапно потух свет, пассажиров перевели в терминал E.

Как отмечается в СМИ, происшествие стало для пассажиров неожиданностью. Людям, находившимся в аэропорту, пришлось освещать себе дорогу фонариками и телефонами. Пассажиры блуждали по Шереметьево в поисках другого терминала, пока не сориентировались по красным огням, которые зажглись для специального оповещения.

Из терминала F, где внезапно пропал свет, людей перевели в терминал Е. уже через 30 минут электричество было включено во всех терминалах. Пользователи Сети и очевидцы случившегося опасаются, что если такой инцидент повторится во время проведения ЧМ-2018, то иностранцы могут остаться крайне недовольны.