СМИ Украины: транспортный Ан-26 "отпугнул" ракетный корабль России

Самолет ВМС Украины перехватил российское судно у границы в Черном море. Об этом 7 июня написали украинские издания со ссылкой на собственные источники.

По опубликованной информации, 2 июня небольшое судно оказалось у пограничного острова Змеиный. Руководство ВМС Украины обратилось в Сакскую бригаду морской авиации. По приказу военно-транспортный Ан-26 поднялся из аэродрома в Кульбакино для перехвата и сопровождения.

При помощи бортовой радиолокационной техники пилоты выявили малый ракетный корабль флота России. СМИ Украины пишут, что Ан-26 успешно "отпугнул" потенциального нарушителя и своим появлением вынудил МРК отступить от украинской границы в открытое Черное море. Самолет проводил военное судно, выполнив маневры на малой высоте. После - улетел обратно на базу.