В Челябинске полиция открыла огонь по мужчине, разгромившему машину скорой помощи

Полицейскому пришлось выстрелить в сторону челябинца, так как от него нужно было защитить бригаду врачей скорой помощи. В пресс-службе администрации города рассказали, что мужчина, атаковавший машину медиков, получил ранение в живот и был доставлен в больницу.

Как сообщает Анна Фалалеева – представитель пресс-службы челябинской администрации, 6 июня на врачей скорой помощи едва не напал мужчина средних лет. Когда машина с медиками приехала на вызов во двор дома на проспекте Победы, к ней подбежал человек с палкой в руках.

Мужчина стал бить палкой по машине, врачи сразу же вызвали полицейских. Прибывшие полисмены оценили ситуацию, одному из них пришлось применить табельное оружие. По словам Анны Фалалеевой «буйство» мужчины не прекращалось. В итоге, разгромивший машину скорой помощи получил выстрел в живот, его госпитализировали.

В пресс-службе местного или регионального МВД инцидент пока что не комментируется. В социальных сетях пользователи рассказывают, что на место происшествия приехало сразу 5 машин полиции, а буйный мужчина уже не первый раз нарушает порядок. Юзеру сообщают о том, что тот, якобы, уже даже имеет судимость и сидел в тюрьме.