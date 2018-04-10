Скрипали обошлись полиции Великобритании в $10 миллионов

Полицейские из Солсбери обнародовали информацию о том, сколько именно им пришлось потратить на расследование отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

Скрипали были отравлены 4 марта в городе Солсбери в Великобритании. Власти страны обвинили в нападении на семейство Скрипалей российские власти, однако те в свою очередь опровергли это обвинение и предложили свою помощь в расследовании. К слову, Россию к следствию по этому делу так и не допустили.

В графстве Уилшир один из комиссаров полиции дал интервью телеканалу Би-би-си. Агнус Макферсон рассказал о том, что на расследование по делу отравления Скрипалей британским правоохранительным органом пришлось потратить около 7, 5 миллионов фунтов, что в долларах составляет больше $10 миллионов. В расследовании принимали участие 140 сотрудников правоохранительных органов, а также другие силовые ведомства Великобритании. По словам Макферсона, дело о Скрипалях имеет национальную значимость, поэтому и оплачивается оно на соответствующем уровне.

Британский шпион и бывший полковник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены веществом, которое парализует нервную систему. На сегодняшний день известно, что пострадавшие уже выписались из медицинского учреждения, однако никакой связи с ними у России нет, поскольку ни Юлия, ни Сергей Скрипаль не хотят, или не могут, выходить на связь лично с представителями российского МИД в Лондоне.