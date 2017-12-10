В Ленобласти 16-летняя девушка пострадала от маньяка

Известно, что в Ленобласти 3 июля на 16-летнюю девушку напал маньяк-грабитель.

Сообщается, что девушка шла мимо железнодорожной станции примерно в 15:00. Там на нее напал мужчина, который угрожал ей ножом и требовал, чтобы она отдала ему все свои деньги. Также маньяк старался изнасиловать подростка, однако девушка смогла сопротивляться. Тем ни менее потерпевшая сильно пострадала. Она была госпитализирована с тяжелыми травмами: врачи диагностировали ссадины в области спины, лица и шеи, а также сотрясение головного мозга.

Известно, что подросток живет только с отцом и раньше к уголовной ответственности ребенок не привлекался. Правоохранительные органы ведут расследование и разыскивают подозреваемого. Сотрудники полиции открыли уголовное дело по статье "разбой".

Напомним, что в Невинномысске молодая девушка из ревности написала заявление об изнасиловании. Сообщается, что она испортила свою одежду и нанесла себе телесные повреждения, чтобы ввести следствие в заблуждение и обвинить в изнасиловании своего знакомого. Однако после проверок выяснили, что она лжет. На допросе девушка призналась, что так хотела отомстить мужчине, которого ревновала. За ложные показания ей присудили шесть месяцев лишения свободы условно.