Украинские полицейские поймали двух торговцев самодельными взрывчатками
В Житомирской области сотрудникам правоохранительных служб удалось провести задержание двух злоумышленников, которые изготавливали и продавали взрывные устройства.
Сообщается, что взрывчатки были собраны в частном доме. За основу злоумышленники брали тротил, который им привозили с востока Украины, где сейчас находится зона конфликта. Задержание проводилось в момент продажи, которую зафиксировал оперативник спецслужбы.
Двое торговцев совершили попытку продать самодельную взрывчатку за 3 000 гривен. Украинские полицейские поймали злоумышленников. Найденная при них бомба была изготовлена из 6 шашек тротила и весила больше 1 килограмма.
После этого при обыске в их частном доме была изъята еще она тротиловая шашка, которая весила 200 грамм, а также сотрудники правоохранительных органов нашли незарегистрированное травматическое оружие.