Известный спортивный журналист Егор Погорелов пострадал от рук незнакомцев в центре Москвы

В ночь со 2 на 3 июня Егор Погорелов был жестоко избит в самом центре Москвы. После драки журналист попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

Вечером 2 июня Погорелов встречался со своими одноклассниками. Воспоминания о минувших годах сопровождались горячительными напитками. С места встречи журналист ушел в состоянии алкогольного опьянения. Уже на улице на него совершили нападение какие-то неизвестные.

Известно, что спортивный журналист к медикам обратился самостоятельно. Уже в больнице его госпитализировали и дали соответствующую медицинскую помощь. По словам Погорелова, он пострадал от рук незнакомцев в центре Москвы. Сейчас известный спортивный журналист чувствует себя гораздо лучше, однако врачи утверждают, что у Погорелова тяжелое сотрясение мозга.

Сотрудники московских правоохранительных органов проводят расследование по факту нападения. По их словам, они нашли человека, который также был госпитализирован в больнице с травмами в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина 1990 года рождения рассказал о том, что получил травмы, когда ввязался в конфликт, произошедший на Никитском бульваре.