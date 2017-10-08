2 человека погибло в авиакатастрофе в Польше

31 мая на территории Польши произошло крушение легкомоторного самолета Qualt 200. Авиакатастрофа забрала с собой жизни 2 человек. На месте происшествия работают специалисты. Информация об этом появилась в издании RMF24.

Крушение самолета произошло на поле, на котором располагается частный авиаклуб. Уточняется, что на борту средства для совершения авиа-перелетов было 2 человека. Никто не выжил.

На данный момент на место крушения приехали сотрудники правоохранительных органов и прокурор. Полицейские сообщили, что, вероятно, авиакатастрофа произошла из-за неисправности лайнера и, когда он взлетел, у него оторвалось крыло.