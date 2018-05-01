По версии киевского суда, организатором покушения на Бабченко стал украинец Борис Герман

Шевченковский суд в Киеве принял ходатайство по задержанию Бориса Германа, который обвиняется в подготовке террористического акта.

30 мая следственная группа обнародовала информацию о том, что полиция задержала подозреваемого в организации покушения на Аркадия Бабченко. Им оказался гражданин Украины Борис Герман. Сотрудникам киевских правоохранительных органов удалось выяснить, что Герман получал задания от спецслужб России. Борис Герман должен был получить $30 000 за убийство Аркадия Бабченко. Половину от этой суммы обвиняемый получил авансом. Помимо этого, украинские спецслужбы заявили о том, что Борис Герман также планировал убить еще 30 украинцев.

29 мая средства массовой информации распространили новость о смерти журналиста Аркадия Бабченко. В массмедиа было сказано о том, что Бабченко умер, получив 3 пулевых ранения в своем собственном доме. В произошедшем сразу же начали обвинять российские спецслужбы, однако 30 мая была обнародована информация о том, что журналист жив. Все это было инсценировкой, ради того, чтобы найти настоящего организатора в покушении на Аркадия Бабченко.