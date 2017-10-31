СМИ: в день убийства журналиста Бабченко в его доме была нацполиция

По данным украинского издания, в доме российского журналиста работали сотрудники Нацполиции Киева. Там они искали и проводили изъятие видеозаписей с камер наблюдения.

Как сообщают СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, 29 мая, в день убийства Бабченко, в его доме работала полиция. По данным, примерно в 05:00 часов утра сотрудники Нацполиции вели поиск и изъятие видеозаписей с камер наблюдения. Какие записи изымала полиция и имеет ли этот факт отношение к убийству Бабченко – не известно.

Помимо этого, глава Нацполиции Киеве Андрей Крищенко уже сообщил, что полиция получала угроз об опасности жизни Бабченко. По словам Крищенко, в полиции не было уголовных дел, в которых журналист проходил в качестве свидетеля или лица, которое нуждалось в помощи. Если бы такое дело было, то полиция осуществляла бы защиту журналиста, отметил глава киевской Нацполиции.

В СБУ уже дали комментарий по случившемуся. По словам главы ведомства Василия Грицака, украинская служба безопасности уже начала расследовать случившееся убийство. Однако, деталей и подробностей Грицак раскрывать не стал.