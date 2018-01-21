В Омске мужчина убил товарища за оскорбление матери

В Омске 25 мая нашли труп молодого мужчины. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве.

Согласно информации следователей, оказалось, что еще год назад убийца и его жертва сидели за одним столом. Во время беседы погибший оскорбил мать товарища. Спустя долгий период они случайно встретились на улице и мужчина вспомнил давнюю обиду. В итоге он напал на знакомого и нанес ему несколько ударов ножом. Потерпевший скончался на месте преступления. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве. Оказалось, что ранее он был причастен к краже.

Напомним, что недавно в Улан-Удэ мужчина убил товарища и оставил мертвое тело рядом с его парализованной женой. Согласно информации следствия, мужчина встретил на улице своего товарища, который был пьян. Он пригласил нетрезвого друга к себе домой. Там они общались, когда вдруг началась ссора. В итоге гость напал на хозяина квартиры и нанес ему удар по голове металлической лопаткой. Пострадавший скончался на месте. Известно, что в этот момент в доме была парализованная жена убитого. Обвиняемый задержан, правоохранительные органы решают, какое его ожидает наказание.