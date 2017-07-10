В Челнах 13-летний школьник во время прогулки нашел человеческие останки

Сегодня, 09:39 \\ Происшествия

Школьник в Челнах сделал страшную находку, о которой сразу же сообщил в полицию. Напугавшее ребенка событие произошло вечером в воскресенье, 27 мая.

 Как стало известно, 13-летний школьник прогуливался неподалеку от реки Мелекески и наткнулся на скелетированный труп человека. Отмечается, что на скелете сохранились даже остатки одежды, по которым удалось догадаться, что тело принадлежит женщине. Ребенок тут же обратился в ближайшее отделение полиции и сообщил о своей находке, после чего провел правоохранителей на место инцидента.

Примечательно, что останки человека находились в 200 метрах от поселка Сидоровка, с места происшествия тут же изъяли скелетированный труп и направили в лабораторию Казани на экспертизу.

По предварительным данным, труп принадлежит женщине, правоохранители предполагают, что она погибла более года назад. По факту обнаружения останков человека ведется расследование, восстанавливается картина возможного убийства.

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Автор - Наталья Черная
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