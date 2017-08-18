Китайцев среди ночи разбудило мощное землетрясение, магнитуда которого составила 5,7

В эпицентре событий оказалась провинция Цзилинь, что находится в северо-восточной части Китайской народной республики. В частности, землетрясение прошло в городе Суньюань.

Сотрудники китайского сейсмологического центра рассказали о том, что им удалось зафиксировать магнитуду подземных толчков, она составила 5,7.

Происшествие случилось 27 мая в 20:50 по московскому времени. В Китае же на тот момент была уже ночь понедельника, а на часах было 01:50.

Известно, что толчки начались на глубине 13 километров под землей. Информации о том, есть ли пострадавшие или разрушенное имущество, пока что нет.