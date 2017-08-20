В Сирии погибли русские военные

В Минобороне сообщили о том, что в провинции Дейр-Эз-Зор произошел обстрел боевиков. Среди пострадавших есть русские военные.

Согласно сообщению, это произошло ночь. Боевики обстреляли артиллерийскую батарею войск сирийского правительства. Огнем этой сирийской батареи руководили два российских военных. В результате вражеской атаки они погибли на месте происшествия. Еще пять русских военных получили серьезные ранения. Их отправили в военный госпиталь. Врачи боролись за жизнь раненых, однако двоих из них спасти так и не удалось. Известно, что боевики потеряли 43 человека. Сообщается, что этот бой длился около целого часа.

Напомним, что до этого Россия зафиксировала несколько нарушений перемирия в Сирии. Это три обстрела в провинции Алеппо, а также атаки в Хама и Идлиб. Турецкие СМИ также заметили нарушение договора о перемирии. Сообщается, что всем местным жителям была оказана необходимая медицинская помощь. Также Центр по примирению враждующих сторон выдал 1,9 тонны гуманитарной помощи в виде продовольственных товаров.