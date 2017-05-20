В Новосибирске эвакуировали посетителей и работников офисов комплекса «Сан Сити»

В Интернете стало известно о том, что всех, кто находился в здании МФК «Сан Сити» в Новосибирске попросили срочно его покинуть. Руководство комплекса объяснило причину таких мер.

В социальной сети «ВКонтакте» местный житель выложил снимки, на которых он запечатлел огромную толпу обеспокоившихся работников и посетителей МФК «Сан Сити». Очевидцы утверждают, что эвакуация произошла около 7 часов вечера 25 мая.

Ранее люди предполагали, что загорелась обшивка офисного здания или же руководство решило провести учебную эвакуацию. Однако официальное заявление представителей МФК «Сан Сити» опровергло данные предположения. Оказалось, что причиной пожарной тревоги стал хулиган, который привёл в действие ручной пожарный извещатель. После проверки техническими службами помещений комплекса на предмет задымления или возгорания, эвакуация была отменена, а люди продолжили свою работу. Жители были возмущены и потребовали, чтобы хулиган был найден и понёс наказание за свои действия.